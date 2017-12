Big Ue e Wall Street preoccupati per riforma fisco di Trump

BRUXELLES, 11 DIC - La riforma del fisco dell'amministrazione Trump, così come formulata al momento, preoccupa sia i grandi Paesi europei che Wall Street. I ministri delle finanze di Francia, Germania, Italia, Spagna, e Regno Unito in una lettera congiunta indirizzata al segretario Usa al Tesoro Steven Mnuchin, scrivono che la riforma "causa preoccupazioni significative dalla prospettiva europea". Per i ministri alcuni elementi della riforma rischiano di discriminare le società non Usa, andando contro le regole del Wto, e di distorcere gli accordi internazionali sulla tassazione. Per Wall Street, invece, la riforma delle tasse voluta dai repubblicani colpisce gli stati dove le imposte sono già elevate e potrebbe causare danni all'industria finanziaria di New York. Le critiche delle maggiori banche americane vanno a rafforzare quelle dei democratici, secondo i quali la riforma colpisce gli stati che hanno le tasse più alte, vale a dire proprio quelli che non hanno votato per Donald Trump.