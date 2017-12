Gratta e annuncia, ho vinto 2mln di euro

CAGLIARI, 11 DIC - Un gratta e vinci per sfidare la fortuna, come ogni giorno. Ma questa mattina un urlo di gioia ha interrotto il primo caffè di molti avventori del bar "Dal pescatore", a San Giovanni Suergiu, nel Sulcis, una delle zone più povere d'Italia. "Ho vinto due milioni di euro!", ha gridato quell'uomo che da anni frequenta il locale gestito da Angelo Nocco. Erano le 6.30 del mattino. "E' una persona che conosciamo bene - racconta all'ANSA il titolare del bar - è un operaio del polo industriale di Portovesme, avrà una quarantina di anni. Viene ogni giorno da noi, prende un caffè e compra un 'gratta e vinci'. Anche oggi è andata come al solito: ha ordinato e si è seduto al tavolo dopo aver comprato un 'Mega Miliardario' da 10 euro". Pochi istanti per grattare il biglietto e l'urlo improvviso del giocatore che ha colto tutti di sorpresa. "Si è alzato in piedi e ha gridato di aver vinto 2 milioni di euro - racconta ancora Angelo Nocco - si è avvicinato al bancone e mi ha mostrato il biglietto.