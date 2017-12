New York: de Blasio, è stato tentato un attacco terroristico

NEW YORK, 11 DIC - "E' stato un tentato attacco terroristico". Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio. "Non c'è nessun'altra minaccia in questo momento nella città di New York", ha aggiunto. "Questa e' New York, la nostra realta', quella con cui dobbiamo fare i conti. Siamo un obiettivo internazionale", ha dichiarato il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, commentando l'esplosione di stamattina. "Dobbiamo andare avanti tutti insieme".