Lavoro: 916.000 dipendenti in più tra 2013 e 2016

ROMA, 11 DIC - Dall'analisi dei flussi dei rapporti di lavoro alle dipendenze risulta che dal 2013 al 2016 sono stati attivati 40,68 milioni di rapporti di lavoro mentre ne sono cessati 39,15 milioni con un saldo di 916 mila posizioni in più nei quattro anni. Lo si legge nel Rapporto sul mercato del Lavoro messo a punto da ministero del Lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal. Negli ultimi due anni - si legge - "la ripresa accelera e il mercato del lavoro recupera, in buona parte, i livelli occupazionali precedenti la crisi". La ripresa economica ha "una elevata intensità occupazionale". La ripresa dell'occupazione "è rilevante per il lavoro dipendente e nel settore privato dell'economia mentre continua il declino del lavoro indipendente e della amministrazione pubblica" con una riduzione di 220 mila unità di lavoro fra il 2008 e 2016 "a causa del lungo blocco del turnover".