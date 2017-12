Pantheon, arriva ticket, dal 2 maggio 2 euro per entrare

ROMA, 11 DIC - Entrata a pagamento per il Pantheon a partire dal 2 maggio 2018. Lo stabilisce l'accordo firmato tra il Vicariato e il Mibact alla presenza del ministro della cultura Dario Franceschini e del Vicario per la Diocesi di Roma Mons. Angelo De Donatis. Il biglietto costerà 2 euro e servirà al Ministero per far fronte a una migliore valorizzazione e tutela del monumento, alle spese di manutenzione e a garantire una maggiore sicurezza durante le visite. Continuerà a essere libero l'accesso per l'esercizio del culto e delle attività religiose. Sarà cura del Mibact, si sottolinea nell'accordo, "fornire adeguata informativa ai visitatori circa la sospensione delle visite turistiche durante le attività di religione e di culto liberamente programmate dall'Autorità ecclesiastica".