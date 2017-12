Concorso Agenzia Dogane: 12 a rischio processo

ROMA, 11 DIC - Dodici tra commissari di esame e candidati rischiano di finire sotto processo a Roma per il concorso truccato del luglio 2013 per 69 posti di dirigenti di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane. Il pm Mario Palazzi ha notificato l'avviso di chiusura indagine ed ora per i 12 coinvolti si prospetta la richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta di tre commissari di esame e 9 candidati che nascondevano, tra le pagine delle Gazzette ufficiali che si potevano consultare, le tracce dei temi svolti. Il concorso fu bloccato dal Tar.