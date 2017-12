Nedved,Tottenham?Non finisce come agosto

ROMA, 11 DIC - "E' un sorteggio normale, perché nelle coppe europee non abbiamo mai affrontato il Tottenham, sarà la prima volta. Li abbiamo affrontati in un'amichevole estiva e abbiamo perso, ma non eravamo in condizione. Ora si giocherà tra due mesi, e vedremo come andrà". Così il vicepresidente della Juve Pavel Nedved, a Premium Sport, commenta l'esito del sorteggio di Champions. "Il Tottenham è una squadra molto solida - aggiunge -, con un grandissimo allenatore che sfrutta al meglio il potenziale offensivo. Poi c'è Fernando Llorente che ci conosce bene: spero che non ci dia un dispiacere come ha fatto con il Siviglia. Ma dobbiamo pensare a noi stessi, e abbiamo buone possibilità anche se non dobbiamo fare troppi calcoli e credere di essere già passati. E' sempre meglio pensare partita dopo partita, perché altrimenti si fanno solo casini". Firmerei ogni anno per arrivare in finale, perché non è affatto facile arrivarci e noi ci siamo riusciti due volte negli ultimi tre anni. Poi vada come vada".