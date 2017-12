Tensioni centri sociali-Fn a Milano

MILANO, 10 DIC - Tensioni - spintoni e battibecchi - fra alcuni militanti di Forza Nuova e un gruppo di giovani appartenenti all'area dei centri sociali si sono verificati nel pomeriggio a Milano. E' accaduto in via Spaventa. Subito sono intervenute le forze dell'ordine che hanno impedito che la situazione degenerasse. In particolare Fn aveva allestito un banchetto autorizzato: verso le 14,30 - secondo quanto spiegato dalla Questura - alla decina di appartenenti al movimento di estrema destra si sono avvicinati cinque aderenti all'Anpi, l'associazione dei partigiani, e poi una ventina di antagonisti. Ne è nato un breve 'contatto' e poi la situazione è tornata alla normalità: nessuno è rimasto contuso o ferito. Il presidio di Forza Nuova si è poi sciolto normalmente. Al momento non risultano denunce alle autorità. La polizia comunque sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'accaduto.