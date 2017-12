Maltempo: treno fermo nel Genovese, 400 persone al freddo

GENOVA, 10 DIC - Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno Thello tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale. A bordo circa 400 persone, senza riscaldamento. I tecnici sono al lavoro. Trenitalia ha allertato la protezione civile per rifocillare i passeggeri. Nel frattempo un locomotore sta raggiungendo il convoglio da Sestri Ponente per agganciarlo e portarlo a Genova da dove potrà proseguire verso la Francia. Il guasto si è verificato intorno alle 17. Il convoglio potrebbe ripartire dopo le 21, ma sui tempi non ci sono ancora certezze.