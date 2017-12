Musica:Jovanotti, Cremonini, U2 guidano schiera strenne

ROMA, 10 DIC - Non c'è Natale che si rispetti senza la colonna sonora adeguata. Anche quest'anno non poteva essere altrimenti con l'imbarazzo della scelta per chi sotto l'albero vuole mettere una strenna in musica. Gli italiani la fanno da padroni, con tanti big di casa nostra che hanno calato l'asso nella manica per le feste. Primo tra tutti Jovanotti, con il nuovo disco di inediti Oh, Vita!, tornato a quasi tre anni di distanza dall'ultimo multiplatino Lorenzo 2015. Nuovo lavoro di inediti anche per Cesare Cremonini con Possibili Scenari. Tra gli stranieri l'attesa maggiore è stata riservata agli U2 e al loro Songs Of Experience, ideale seguito di Songs Of Innocence. I Beatles tornano a nuova vita con "Happy Christmaa, Beatle people!", il box di vinili 7'' con le registrazioni natalizie dedicate al fanclub dal 1963 al 1969. I Rolling Stones dopo il blues, giocano la carta degli inizi con "On - Air, selezione di registrazioni radiofoniche tra il 1963 e il 1965, otto delle quali mai registrate o pubblicate fino ad oggi