Semplici, Spal è stata brava a crederci

FERRARA, 10 DIC - "La partita non si era messa bene per noi, siamo andati sotto di due gol concedendo troppo al nostro avversario. Poi l'episodio del rigore ha indirizzato la partita. Alla fine siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo e a rimontare la partita". Così l'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, ha commentato il pareggio raggiunto in extremis contro il Verona, al Mazza.