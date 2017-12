Maltempo: Lombardia,media criticità neve

MILANO, 10 DIC - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio neve a partire dalle 21 di oggi fino alle 12 di domani su Valchiavenna, Prealpi comasche-lecchesi e varesine. L'avviso e' valido anche come ordinaria criticità (codice giallo) su tutto il resto del territorio. Le situazioni di criticità per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà, rallentamenti e blocchi del traffico stradale e ferroviario, oltre a possibili interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche. "Dal pomeriggio di oggi ed in serata - ha spiegato l'assessore Bordonali - sono possibili nevicate ovunque fino a quote di pianura. Dalla sera, a partire dai settori meridionale Appennino, passaggio a pioggia mista a neve o pioggia con possibile fenomeno di gelicidio (pioggia che gela al suolo)".