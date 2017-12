Travolge passanti con auto:uomo esce da ospedale,va in cella

SONDRIO, 10 DIC - E' stato dimesso dall'ospedale e portato in carcere Michele Bordoni, il 27enne accusato di tentato omicidio plurimo per aver investito, ieri, con la sua auto alcuni passanti intenti a visitare i Mercatini di Natale in pieno centro a Sondrio e ferendone quattro. Domani il procuratore della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il pm Stefano Latorre inoltreranno al gip la richiesta di convalida dell'arresto. Si presume che il giudice fisserà l'interrogatorio di Bordoni dopodomani, martedì. Intanto, mentre si è in attesa degli esiti degli esami per capire se abbia agito sotto l'effetto di alcool e droga, investigatori e inquirenti stanno ricostruendo come il giovane abbia trascorso le ultime ore prima di piombare con la sua macchia sui visitatori del mercatino natalizio. Da quanto è stato riferito da fonti giudiziarie non risulta sia stato mai in cura per problemi psichiatrici.