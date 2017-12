L'appello del Papa sul clima. Martedì summit a Parigi

PARIGI, 10 DIC - Decine di leader mondiali sono attesi martedì a Parigi in occasione del 'One Planet Summit', l'iniziativa informale voluta dal presidente Emmanuel Macron per rilanciare gli sforzi finanziari sul clima. A due anni esatti dalla Conferenza Internazionale di Parigi (Cop21), una cinquantina di capi di Stati e di governo si imbarcheranno lungo la Senna, per trasferirsi dall'Eliseo fino all'Ile Seguin. Annunciato lo scorso luglio da Macron durante il G20 di Amburgo, il summit è co-presieduto dall'Onu e dalla Banca Mondiale. Alla vigilia del vertice, oggi ha fatto sentire la sua voce papa Francesco, auspicando che l'iniziativa "favorisca una chiara presa di coscienza sulla necessità di adottare decisioni realmente efficaci per contrastare i cambiamenti climatici e, nello stesso tempo, combattere la povertà e promuovere lo sviluppo umano integrale".