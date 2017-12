Sarri 'andiamo meglio, mancato solo gol'

ROMA, 10 DIC -"Oggi non ho visto gli stessi problemi offensivi di Rotterdam: abbiamo fatto un primo tempo un po' nervoso, ma una volta sbloccati davanti abbiamo creato''. A Premium Sport, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri vede il bicchiere mezzo pieno nonostante il pari in casa con la Fiorentina e l'occasione mancata di recuperare punti su Juve e Inter: ''Abbiamo fatto una buona partita, ma di fronte avevamo una squadra solida e in salute. È stata una prestazione importante dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Le palle gol ci sono state, con Zielinski, con Callejon, con Mertens: ci è mancata solo la fase di finalizzazione, ma torneremo a segnare''. ''Ho visto un Napoli in salute - assicura il tecnico degli azzurri - se avessimo vinto 1 a 0 tutti avrebbero parlato di Napoli ritrovato. Ho visto ritmo, velocità di circolazione della palla, movimento: rispetto alle partite precedenti c'è stata molto più facilità nella creazione della palla gol''.