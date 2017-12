Calcio: serie A, uno 0-0 anche per il Napoli

ROMA, 10 DIC - Dopo lo 0-0 tra Juve e Inter di ieri e il pari senza reti della Roma in casa del Chievo, anche il Napoli ha chiuso a reti inviolate la sfida al San Paolo con la Fiorentina. Risultato: l'Inter resta da sola in testa a 40 punti, davanti a Napoli con 39 e Juve con 38. La Roma è a 35 ma deve recuperare una partita. Nelle altre due gare delle 15, l'Udinese ha battuto 2-0 il Benevento alla Dacia Arena (Barak e Lasagna nel primo tempo), mentre Spal e Verona hanno pareggiato 2-2. I ferraresi, sotto 0-2 al 40' st per le reti di Cerci su rigore e Caceres nel primo tempo, hanno agguantato il pari in due minuti con Paloschi e rigore di Antenucci.