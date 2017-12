Musica:un cuore nuovo per Sobral,commosse mondo a Eurovision

ROMA, 10 DIC - Ha un cuore nuovo Salvador Sobral, il cantante portoghese vincitore dell'ultima edizione dell'Eurovision Song Contest. Malato da tempo, Sobral commosse il mondo con la dolcissima Amar Pelos Dois, scritta per lui dalla sorella che la sera della finale salì all'ultimo sul palco per sostenerlo nell'esibizione. A settembre l'aggravamento delle sue condizioni e il ricovero in attesa di un donatore compatibile. Il trapianto, secondo quanto riporta la stampa portoghese, è stato fatto qualche giorno fa nell'ospedale di Lisbona Santa Cruz, dove il cantante è ancora ricoverato. Secondo le prime indiscrezioni fatte trapelare dalla stampa locale, l'intervento sarebbe riuscito e le condizioni del cantante sarebbero buone. Miguel Abecasis, uno degli elementi dello staff medico che ha preso in cura Sobral, ha spiegato che l'artista dovrà osservare un lungo periodo di riabilitazione, che lo costringerà a disertare le scene per "molti mesi".