Autobrennero in tilt per rientro turisti

BOLZANO, 10 DIC - Il controesodo di turisti dai mercatini di Natale e dai centri sciistici dopo il ponte dell'Immacolata sta causando forti rallentamenti sull'autostrada del Brennero. Si registrano lunghe code per traffico intenso tra Chiusa e Nogarole Rocca, come anche tra Carpi e l'allacciamento con l'A1. Per i 60 chilometri tra Bolzano e Trento le insegne luminose hanno segnalato nel pomeriggio anche un tempo di percorrenza di 210 minuti. Il traffico è rallentato anche sulla statale del Brennero. Nel frattempo, è arrivata anche in Alto Adige l'annunciata perturbazione. Nevica, infatti tra Bressanone e Brennero, le corsie dell'A22 sono parzialmente innevate. Nelle prossime ore la neve scenderà fino al fondovalle.