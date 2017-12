A Napoli parrucchieri per taglio povertà

NAPOLI, 10 DIC - Per gli uomini barba e capelli, per le signore permanente e trattamento viso e unghie. Siamo in un centro estetico unisex? In un certo senso sì. Solo che qui siamo in strada a Napoli e i clienti sono persone che non possono permettersi di spendere molto. Non tanto clochard, anche se pure loro possono 'entrare' in questo negozio particolare che non chiede pagamenti di nessun tipo. Sono soprattutto persone normali, tanti padri di famiglia monoreddito che vivono le difficoltà della crisi. E che accompagnano anche i loro bambini in questa occasione speciale. Speciale perché, tra le persone in attesa del proprio turno, c'è finalmente chi può rivolgersi a un 'professionista', mentre da quando ha perso il lavoro, per risparmiare, si è dovuto accontentare di farsi tagliare i capelli dalla moglie. L'opportunità è offerta dall'associazione 'Salvi per un pelo' formata da barbieri ed estetisti che a Napoli ogni settimana offre gratis mani e forbici a chi è in difficoltà.