Ius soli: Salvini arriva in piazza, militanti lo accolgono

Matteo Salvini arriva poco dopo le 11 a Piazza Santi Apostoli per partecipare alla manifestazione contro lo Ius soli organizzata dalla Lega per questa mattina. Al sit in è stata lasciata solo una piccola parte della piazza, quella verso via Cesare Battisti. Al centro i blindati della polizia e davanti alla chiesa alcuni militanti dei centri sociali che protestano. Il leader leghista è accolto come una star dai suoi attivisti. Si levano le bandiere e si avvicinano tutti intorno a lui per un selfie, per un abbraccio, per un bacio. Lo toccano, lo salutano e così, accerchiato da attivisti e telecamere, riesce a raggiungere il palco. (ANSA).