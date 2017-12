Atalanta: Gasperini, tifosi nostra forza

ZINGONIA, 10 DIC - "I ragazzi recepiscono molto l'impatto della città, dell'ambiente e dei tifosi che li spinge: sono sentimenti che esprimono dei valori e li trasmettono. È uno dei segreti della scorsa stagione e dell'avventura europea. Alla vigilia del posticipo del lunedì in casa del Genoa, Gian Piero Gasperini ritorna sul tema di un'annata fin qui a doppio binario: "La cosa più bella dell'altra sera è stato vedere la voglia di vincere di tutti, mentre in campionato forse ci manca quel qualcosa in più", spiega il tecnico dell'Atalanta. Domani, alle 13, a Nyon, i nerazzurri presteranno occhio e orecchio all'urna che deciderà l'abbinamento dei 16mi di Europa League: "Lo aspettiamo per sapere dove dovremo continuare questa esperienza e poi pensiamo alla partita del campionato. Non vorrei incontrare subito le big come l'Atletico Madrid, non spendo energie per preoccuparmi ma la curiosità c'è".