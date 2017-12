Bundesliga: Dortmund esonera Bosz

DORTMUND, 10 DIC - Il Borussia Dortmund ha esonerato il tecnico Peter Bosz. Decisiva, ieri, la sconfitta casalinga (1-2) contro il Werder Brema. Lo sostituirà Peter Stoeger che a sua volta aveva interrotto il suo rapporto di lavoro con il Colonia, domenica scorsa. Settimo in classifica con 22 punti, 13 in meno della capolista Bayern, il Borussia non vince da otto turni. "La decisione l'abbiamo presa ieri sera - ha detto l'ad del Dortmund Hans-Joachim Watzke - e ha effetto immediato". Imbattuto in casa per ben 41 partite, il Dortmund dopo il ko con il Lipsia il 14 ottobre ha rimediato due sconfitte e un pareggio al 'Westfalenstadion'.