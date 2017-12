Milan, Biglia ko, assente contro Bologna

MILANO, 10 DIC - Il Milan deve fare a meno di Lucas Biglia per la sfida di questa sera contro il Bologna. Come fa sapere il club, il centrocampista argentino ha rimediato una distorsione alla caviglia destra nell'allenamento della vigilia. "Il giocatore è stato provato questa mattina ma non sarà della partita" si spiega nella nota, e nei prossimi giorni saranno chiari i tempi di recupero.