Allegri, Juve può ancora crescere

TORINO, 10 DIC - "I ragazzi hanno dato il massimo". Allegri elogia lo spirito della Juventus, reduce dallo 0-0 casalingo contro la capolista Inter. L'imperativo dei bianconeri, nelle parole scritte su Twitter nella notte dal tecnico è di "crescere fisicamente per regalare ai tifosi un fine anno brillante". "La condizione fisica è buona, ma non ancora ottimale", ha ribadito Allegri in sala stampa, alla mezzanotte di ieri. "Non credevo che dopo Napoli e Atene potessimo fare una partita del genere. Adesso ho avuto la conferma che abbiamo ancora margini di miglioramento importanti. Sta migliorando la difesa - ha sottolineato Allegri - perché è progredito l'atteggiamento difensivo di tutta la squadra". Da valutare le condizioni di Chiellini, che ieri ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro, pur rimanendo in campo fino al 93'.