Iran-Gb: Johnson a Teheran, colloquio con presidente Rohani

TEHRAN, 9 DIC - Colloquio, questa mattina a Teheran, tra il ministro britannico Boris Johnson ed il presidente iraniano Hassan Rohani. Sebbene non siano stati divulgati resoconti sull'incontro, tra i temi in cima all'agenda - accanto ai temi economici di carattere bilaterale - c'è la questione della cittadina britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe detenuta dall'aprile dell'anno scorso in Iran con l'accusa di 'cospirazione'.