Tifosi a Cecchi Gori,ricompra Fiorentina

FIRENZE, 9 DIC - 'Vittorio ricomprala tu la Fiorentina'. E' l'invito di un gruppo di tifosi all'ex presidente Vittorio Cecchi Gori, tornato oggi a Firenze per la trasmissione 'Sabato italiano' di Rai 1. Tanta gente ha voluto salutare il produttore che da tempo non tornava tra i fiorentini. Tra una foto e l'altra non sempre riesce a nascondere l'emozione: "Il tempo passa, ma ci vengo sempre volentieri, ci verrei sempre", dice con un filo di voce. Sorride quando, nel centralissimo bar Paszkowski di piazza della Repubblica, parte un coro dei tifosi: "un presidente, abbiamo un presidente....". "Firenze non è solo la Fiorentina. E' la mia città, ho tanti ricordi", aggiunge Cecchi Gori che preferisce non parlare dei Della Valle, "li conosco poco e non mi piace parlare delle cose degli altri. Preferisco starne fuori". Certo della Fiorentina è rimasto un grande tifoso, "Pioli? E' un bravissimo ragazzo, educato, quindi è un caro amico", e per questo "mi auguro che le cose gli vadano bene. Non bisogna mai perdere la speranza".