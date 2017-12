Sindaco Predappio,Museo contro ignoranza

PREDAPPIO (FORLÌ-CESENA), 9 DIC - "A Predappio vogliamo usare la più potente arma di distruzione di massa dell'ignoranza e intolleranza: la cultura". Giorgio Frassineti, sindaco della città di Benito Mussolini, spiega così il progetto di fare un museo sul '900 e sui totalitarismi nell'ex casa del Fascio della cittadina romagnola, una delle più grandi d'Italia e inutilizzata dalla caduta del fascismo. Il progetto, presentato nella casa natale di Mussolini, prevede il restauro dell'immobile, circa 2.800 mq, e la realizzazione dell'esposizione grazie a un progetto pronto in primavera, inizio lavori entro l'estate, per 5 mln di euro di spesa, 2 già disponibili. Seguirà uno stralcio per la realizzazione del centro studi, altri 4 milioni ancora da trovare. "La parte museale - ha detto Marcello Floris, coordinatore del comitato scientifico - sarà articolata su due piani interpretativi: il primo come il fascismo si raccontava; il secondo la ricostruzione e la visione critica di quello che accadde durante il fascismo".