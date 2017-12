Salvini, accordo con Cav è buono, governeremo 10 anni

FOGGIA, 9 DIC - "L'accordo con Berlusconi è buono. Il centrodestra vincerà, ma a me interessa che governi bene per dieci anni. Quindi, lavoro innanzitutto, via la legge Fornero, rottamazione di tutte le piccole cartelle di Equitalia che stanno rovinando milioni di italiani. L'accordo si fa sui fatti, quindi son contento di come gli italiani stanno capendo e si stanno avvicinando alla Lega". Lo ha detto a Foggia Matteo Salvini a margine della presentazione di un libro su Salvatore Tatarella.