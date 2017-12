Gerusalemme: presidio a Milano

MILANO, 9 DIC - Circa 200 persone hanno partecipato questo pomeriggio a un presidio, a Milano, per protestare contro la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e di trasferirvi l'ambasciata statunitense. I partecipanti, provenienti da vari Paesi arabi, si sono radunati in piazza Cavour per una manifestazione autorizzata, innalzando bandiere della Palestina. La folla gridava 'Allah Akbar', 'Palestina libera' e urlava cori contro Israele e Trump. Il presidio si è svolto in modo pacifico.