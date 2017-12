Salvator Mundi: sauditi smentiscono, e' di Abu Dhabi

NEW YORK, 9 DIC - L'acquisto del Salvator Mundi alle aste di New York si sta rivelando un sistema di scatole cinesi: l'ambasciata di Riad a Washington, in una nuova versione confermata da Christie's, ha smentito che il principe ereditario e nuovo uomo forte saudita Mohammed bin Salman sia il vero acquirente del dipinto piu' caro della storia. La puntata finale da 450 milioni di dollari che il 15 novembre ha fatto entrare il Leonardo nel Guinness dei Primati sarebbe stata fatta, secondo questa nuova versione, per conto del ministero della cultura di Abu Dhabi dal meno noto principe saudita Bader bin Abdullah bin Mohammed.Destinazione finale: il nuovo museo gemello del Louvre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, il cosiddetto "Louvre delle sabbie", dove il Salvator Mundi potrebbe essere presto esposto accanto alla Belle Ferronière, un altro Leonardo arrivato da Parigi in tempo per l'inaugurazione dell'8 novembre, pochi giorni prima dell'asta da Christie's.