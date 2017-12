Più libri: grande folla per Zerocalcare alla Nuvola

ROMA, 9 DIC - Bagno di folla per Zerocalcare alla Nuvola di Fuksas all'Eur a 'Più libri più liberi' che nella sedicesima edizione continua a superare ogni record di pubblico. Alla fiera con il suo ultimo libro, 'Macerie prime' (Bao Publishing) che si rivolge a persone più mature, il fumettista ha detto: "ho ragionato sul fatto che probabilmente avrei perso tutta una fascia di lettori, ma ho pensato: 'pazienza, non posso limitarmi, fare il ragazzino a tutti i costi o scrivere cose atemporali per non perdere pubblico'. Oggi non ho più contatti o scambi con il mondo adolescenziale. Il mio punto di contatto e filtro con i giovani è il mio amico Secco che fa l'insegnante. Mi colpisce quello che mi racconta delle nuove generazioni". E ha aggiunto: "Noi avevamo un sacco di speranze e certezze per il futuro, poi ci siano trovati in un mondo in cui le condizioni sono cambiate drasticamente, sono finite le garanzie sul lavoro. I ragazzini di oggi tutte quelle aspettative e quelle aspirazioni non le hanno più". L'autore di graphic novel più acclamato dehli ultimi anni ha spiegato tra gli applausi che: "'Macerie prime' "contiene cose più significative per le persone intorno ai 35 anni. C'è la sensazione di non riuscire a realizzare le aspettative che gli altri avevano nei tuoi confronti, l'ansia di invecchiare senza riuscire ad avere figli" ha raccontato. "Dopo Kobane Calling - che mi aveva permesso di allargare molto il mio pubblico e attrarre lettori che magari erano interessanti ai problemi del Medioriente - quando ho cominciato a ragionare su l mio nuovo libro, mi sono reso conto che nei miei lavori precedenti c'era stato un meccanismo di identificazione che aveva interessato un pubblico vasto perché descrivevo abitudini, sentimenti e temi nei quali si potevano riconoscere varie fasce d'età, dal quarantacinquenne al sedicenne".