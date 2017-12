Serie B: Novara-Cremonese 1-1

NOVARA, 8 DIC - All'ultimo istante, il Novara acciuffa il pareggio grazie a un autogol ed evita l'ennesima sconfitta casalinga contro la Cremonese dell'ex Attilio Tesser. L'anticipo di B all'ora di pranzo finisce così 1-1, un risultato giusto anche perché gli azzurri recriminano su una spinta in area ai danni di Maniero. La Cremonese era passata in vantaggio con Scappini sul finire del primo tempo ma nella ripresa il Novara ha chiuso i lombardi nella loro metà campo, pur non concludendo in maniera pericolosa. All'ultimo respiro, quando stavano per scadere i 4' di recupero, un traversone basso dì Chaja è stato deviato nella propria rete da un maldestro intervento di Clayton.