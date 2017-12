Il Maigret di Simenon ora ha il volto di Mr Bean

ROMA, 9 DIC - Dal leggendario Gino Cervi della tv in bianco e nero a Bruno Cremer, Charles Laughton, Michel Simon, Rupert Davies. E poi Jean Gabin, Sergio Castellitto, solo per citarne alcuni. Il commissario Jules Maigret di Georges Simenon è l'investigatore tra i più popolari della letteratura gialla, e probabilmente i più rappresentati nelle serie televisive di tutti i tempi. 700 milioni di libri venduti nel mondo, 25 attori che si sono avvicendati per interpretarlo sullo schermo. Adesso su Laf sbarca la mini-serie evento targata BBC in onda in esclusiva venerdì 15 e venerdì 22 dicembre che vede questa volta un inedito Rowan Atkinson (diventato famoso nei panni del goffo e irresistibile Mr. Bean) nel ruolo di Maigret. Lo vediamo muoversi in una Parigi anni '50 con un fisico asciutto e non corpulento, anche il suo carattere si discosta in parte da quelli visti sul piccolo schermo: più tranquillo meno avvezzo ai cambi d'umore.