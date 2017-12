Gerusalemme: esercito, scontri in 20 punti Territori

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 DIC - ''Violenti scontri si sono verificati in mattinata in un almeno 20 punti di attrito in Cisgiordania e a Gaza'': lo rende noto un comunicato delle forze armate israeliane secondo cui complessivamente a queste manifestazioni - caratterizzate da lanci di molotov e di pietre - hanno partecipato ''600 palestinesi''. Gli incidenti piu' gravi, ha precisato, si sono verificati a Betlemme e a Tulkarem. Un dimostrante e' stato arrestato e altri sono stati feriti, secondo il portavoce militare. Lungo la linea di demarcazione con Gaza si sono radunati 450 dimostranti palestinesi che lanciano pietre contro i militari israeliani, i quali cercano di disperderli.