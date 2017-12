Toscana, allerta arancione a nord ovest

FIRENZE, 9 DIC - E' allerta arancione in diverse zone della Toscana. In arrivo pioggia, vento, ghiaccio e anche una spruzzatina di neve. La sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un'allerta che vale dalle otto di stasera, sabato, fino alla mezzanotte di domenica. Il codice è arancione per Lunigiana, Garfagnana, Mugello ed Appennino, Val Tiberina e Casentino, ma anche per la piana tra Lucca e Pistoia, il bacino di Bisenzio ed Ombrone e la Versilia. Nel resto della Toscana invece è codice giallo.