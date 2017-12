Gerusalemme: scontri a Ramallah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Incidenti sono in corso a Bet El, a nord di Ramallah, tra manifestanti palestinesi che lanciano pietre e agenti di polizia israeliana che rispondono con lacrimogeni e granate assordanti. Lo riferiscono testimoni sul posto. Altri incidenti sono in corso, secondo siti palestinesi, anche ad Hebron, mentre proseguono quelli di stamattina a Betlemme. A Gerusalemme est la polizia israeliana ha usato anche agenti a cavallo per disperdere le manifestazioni di protesta.