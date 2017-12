Maltempo: attesa la neve a Torino

TORINO, 9 DIC - Neve su Torino, a partire dalla notte tra domenica e lunedì: lo comunica la Società Meteorologica Subalpina. Si prevedono 5 centimetri in città e fino a 10-20 in collina. La precipitazione nevosa proseguirà fino alle prime ore del pomeriggio di lunedì quando, a partire dalla zona nord di Torino, si trasformerà in pioggia. La Società Meteorologica assicura che, in caso di necessità, la macchina di rimozione neve è pronta a intervenire. Sul sito www.amiat.it è possibile scaricare il pieghevole "In caso di neve" con la descrizione dettagliata degli interventi previsti. Si ricorda anche che la pulizia dei marciapiedi è di responsabilità di proprietari, amministratori e conduttori degli stabili, così come di cornicioni, cortili e verde privato. Per informazioni in tempo reale è possibile consultare la home page del sito della Città e la sua pagina Facebook, oltre agli account Twitter @twitorino e @civictorino.