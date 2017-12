Gerusalemme: Hamas, Israele responsabile escalation

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Israele porta la "piena responsabilità per ogni risultato dell'escalation di violenza nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il portavoce di Hamas, Hazem Kassem, riferendosi all'uccisione, nelle incursione aeree israeliane su Gaza di ieri notte dopo il lancio di razzi, dei due militanti dell'organizzazione in un campo di addestramento. "Ieri è stata accesa la scintilla dell'Intifada e questa continuerà ad ardere - ha aggiunto citato dai media - fino a che raggiungeremo il nostro obiettivo". Intanto, secondo la Maan, miliziani del Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp), in una manifestazione svoltasi oggi a Gaza hanno bruciato bandiere Usa ed hanno chiesto all'Autorità nazionale palestinese (Anp) di fermare "il coordinamento di sicurezza" con Israele e di proseguire nei 'Giorni di Rabbia". "Tutte le opzioni" sono sul tavolo, hanno detto.