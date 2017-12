Al via raduno antifascista a Como

MILANO, 09 DIC - Diverse centinaia di persone si stanno radunando sul lungolago di Como per partecipare alla manifestazione antifascista, organizzata dal Pd, 'E questo è il fiore', promossa dopo l'irruzione di un gruppo di skinheads in una riunione dell'associazione 'Como senza frontiere', a favore dell'accoglienza dei migranti. Nella "battaglia" contro intolleranza e fascismo "dovrebbero essere uniti tutti gli italiani che tengono alla democrazia": di questo è convinto il ministro Maurizio Martina, vicesegretario Pd arrivato a Como per la manifestazione, dove è atteso il segretario del Pd, Matteo Renzi, oltre che la presidente della Camera, Laura Boldrini e i ministri Graziano Delrio, Roberta Pinotti, Valeria Fedeli, Andrea Orlando e Marianna Madia. Per la Cgil ci sarà il segretario Susanna Camusso. Sul lungolago sono attesi 20 bus messi a disposizione del Pd. A poche centinaia di metri, al Palace Hotel dove sono già ingenti le misure di sicurezza, è in programma un incontro di Forza Nuova con Roberto Fiore.