Travolto e ucciso, auto non si ferma

MONTESPERTOLI (FIRENZE), 9 DIC - Un uomo di 49 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un pirata della strada ad Anselmo, nel territorio comunale di Montespertoli (Firenze). I fatti sono accaduti intorno alla mezzanotte lungo la strada provinciale della Val Virginio. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita da un veicolo in transito, probabilmente un furgone, mentre stava attraversando la strada ed è stata sbalzata per alcuni metri. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma, a causa dei gravi traumi riportati, l'uomo è deceduto sul posto. I carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno effettuato i rilievi e avviato subito le indagini per risalire il conducente del mezzo che, dopo l'investimento, non si è fermato a prestare soccorso. La salma del 49enne, che sembra si trovasse a Montespertoli per motivi di lavoro, è stata trasferita nel reparto di medicina legale dell'ospedale di Careggi a Firenze.