Maltempo:Pistoia, auto in fossato, salva

PISTOIA, 08 DIC - Allagamenti a Pistoia e provincia a causa delle forti piogge: oltre 100 i mm caduti nell'arco di 24 ore nelle zone collinari. Per il maltempo un'auto è finita in un fossato a Pistoia, in via di Chiazzano: alla guida una donna, riuscita a mettersi in salvo con l'aiuto di altri automobilisti e di passanti. La macchina, rimasta incastrata sotto un ponticello, è stata sommersa dall'acqua. Interrotta poi la linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini per allagamenti a Masotti, nel comune di Serravalle: sott'acqua anche la stazione. L'Ombrone Pistoiese ha raggiunto i livelli di guardia nella zona di Pontelungo, 'stressato' anche il Brana ma, si spiega dal Comune, i due corsi "smaltiscono bene le eccezionali quantità di acqua". In crisi i reticoli minori. Chiusa fino a domani la Sp34 a Pescia in seguito alla caduta di 3 alberi sulla linea di alta tensione. Anche i vigili del fuoco di Lucca sono impegnati in diversi interventi dovuti all'ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia.