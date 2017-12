8 dicembre:accesso albero Piazza Venezia

ROMA, 8 DIC - Non solo l'Albero di Natale in piazza Venezia di Roma. Per il Natale 2017 il Campidoglio ha allestito, a quanto si apprende, un albero in ogni municipio, dal centro alla periferia. Intanto alla cerimonia di accensione dell'abete di piazza Venezia ha preso parte la sindaca Virginia Raggi insieme alla sua famiglia, l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari e il presidente dell'Acea Luca Lanzalone. Presenti all'evento tanti bambini, tra cui quelli del coro del Teatro dell'Opera che si sono esibiti.