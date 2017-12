Conte: difficile 2 ko di fila per City"

LONDRA, 8 DIC - Nonostante sei vittorie nelle ultime sette giornate, imbattuto da metà ottobre, il Chelsea di Antonio Conte resta lontanissimo dalla vetta. In Premier il dominio del City appare assoluto, 11 gradini sopra i Blues, ospiti domani del West Ham. In caso di vittoria il Chelsea affiancherebbe momentaneamente sul 2/o gradino lo United, protagonista domenica del derby con la capolista. Spettatore interessato sarà lo stesso Conte. "Sarà una grande partita, sicuramente la vedrò a casa mia. Amo il calcio e amo guardare questo tipo di partite. Entrambe le squadre sono forti, molto forti. Forse le migliori di questo campionato. E' una partita imperdibile". Che - in casa di sconfitta dei Citizens - potrebbe dischiudere nuovi scenari agli stessi Blues. "Ma penso che sia molto difficile che il City perda due partite di fila dopo quella contro Shakhtar. Sarebbe stato meglio che non perdesse in Champions. Ma è anche vero che lo United ha tutte le qualità per vincere domenica. Per chi tiferò? Per chi giocherà meglio".