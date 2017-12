Comitato sicurezza a Bari con Minniti

BARI, 08 DIC - Primo comitato metropolitano del Barese all'interno della Casa delle Culture nel quartiere San Paolo, alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti, e del capo della Polizia Franco Gabrielli. Presenti anche i 41 sindaci dell'area metropolitana e i vertici locali delle Forze dell'ordine, il prefetto di Bari, Marilisa Magno, e il sindaco di Bari e della Città metropolitana Antonio Decaro. Per Bari è il primo Comitato metropolitano, seconda esperienza di questo tipo in Italia dopo Catania. Oggetto dell'incontro è la percezione di insicurezza nelle città dell'area metropolitana barese e la necessità di più finanziamenti da destinare al recupero delle periferie. In particolare, i sindaci chiedono al ministro di poter incrociare i "crime mapping" fatti sui dati delle polizie municipali, con le banche dati delle forze dell'ordine sui reati effettivamente commessi in città, alle quali i Comuni attualmente non hanno accesso.