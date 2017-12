Mille persone al corteo contro gasdotto

LECCE, 8 DIC - Un migliaio di manifestanti No Tap partecipa a Lecce al corteo contro la realizzazione a San Foca di Melendungo del terminale del gasdotto Tap che porterà gas dal Mar Caspio alla Puglia. La manifestazione, autorizzata dalla questura, è stata convocata per "difendere il territorio dalle grandi opere e per la repressione di uno Stato tiranno". Il corteo è partito da Porta Napoli e terminerà in Piazza Libertini. Prima della partenza, le forze di polizia hanno sottoposto a controlli e portato in questura quattro manifestanti provenienti da fuori provincia e con numerosi precedenti di polizia. A due di essi è stato poi notificato un foglio di via con divieto di ritorno a Lecce e Melendugno. Ciò ha provocato qualche momento di tensione tra i manifestanti. Nella zona del corteo sono presenti circa 150 uomini delle forze di polizia.