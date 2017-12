Mourinho, derby speciale ma vale 3 punti

ROMA, 8 DIC - Una partita importante "che vale comunque sempre tre punti e non sappiamo cosa può accadere". Josè Mourinho cerca di smorzare un po' la grande attesa per il derby di Manchester che domenica pomeriggio metterà di fronte le prime due della classe della Premier. "Siamo una squadra migliore rispetto allo scorso anno, non ci sono dubbi - dice nell'antivigilia - ma penso che anche il City sia una squadra migliore rispetto alla scorsa stagione. Penso che sia noi che loro possiamo vincere, ma lo penso anche di altre squadre". "Il derby è qualcosa di speciale per i tifosi ma per noi vale sempre tre punti", spiega senza però dire che tipo di partita si aspetta: "Il calcio è imprevedibile. Io da allenatore mi immagino un certo tipo di partita e per questo lavorare in una certo modo ma poi non sai cosa mai cosa può succedere in campo, ci sono tante varibili che non dipendono da me e che possono cambiare completamente il corso di una partita".