Papa, Roma smetta rassegnarsi al degrado

ROMA, 8 DIC - "O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli 'anticorpi' contro alcuni virus dei nostri tempi: l'indifferenza, che dice: 'Non mi riguarda'; la maleducazione civica che disprezza il bene comune; la paura del diverso e dello straniero; il conformismo travestito da trasgressione; l'ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose; la rassegnazione al degrado ambientale ed etico; lo sfruttamento di tanti uomini e donne". Così il Papa nella preghiera alla Vergine Maria in Piazza di Spagna, a Roma, durante il tradizionale atto di venerazione nella solennità dell'Immacolata Concezione. "Aiutaci - ha proseguito Francesco - a respingere questi e altri virus con gli anticorpi che vengono del Vangelo. Fa' che prendiamo la buona abitudine di leggere ogni giorno un passo del Vangelo e, sul tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola, perché, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita". Presente all'evento il sindaco Virginia Raggi.