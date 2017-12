Rai: per Mondiali calcio rosa 6900 firme

ROMA, 8 DIC - La petizione per chiedere alla Rai di trasmettere in chiaro il mondiale femminile di calcio 2019 e tutte le gare che vedranno impegnate le azzurre per raggiungere la qualificazione alla competizione intercontinentale "ha già superato quota 6.900 e continua a crescere rapidamente",. Lo fa sapere la deputata veneta Daniela Sbrollini in una lettera inviata alla presidente della Rai, Monica Maggioni. "Dal lancio della petizione qualcosa si è già mosso - scrive la deputata del partito Democratico - Rai Sport ha infatti messo in palinsesto Juventus-Brescia andata in onda il 2 dicembre, ed ha annunciato che trasmetterà una partita a settimana della Serie A femminile. Proprio il big match di giornata ha fatto registrare numeri rilevanti, 571 mila spettatori secondo l'auditel. Segno, questo, di quanto l'interesse intorno al movimento sportivo femminile sia tutt'altro che debole e residuale. Il calcio femminile italiano si trova in un momento cruciale e la svolta è dietro l'angolo".