Ilva: Emiliano, Calenda disperato, avanti con ricorso

BARI, 8 DIC - "Il ricorso resta in piedi fin quando non saranno discusse le osservazioni". Così il governatore della Puglia Michele Emiliano, in un'intervista. "Calenda ha fatto il blitz a Taranto perché era disperato L'azienda non gli dava più ascolto, perché aveva capito che il Governo non era l'interlocutore, e quindi aveva bisogno di tornare indietro rispetto a una sciocchezza che aveva combinato, ossia l'esclusione di Regione e Comune dalla trattativa. Se farà saltare il tavolo se ne assumerà le responsabilità". In mattinata Calenda ha ribadito la richiesta di ritirare il ricorso: "Ho convocato il tavolo per il 20 senza voler escludere nessuno. Sarei felice se partecipasse anche Emiliano, ma è ovvio che bisogna prima ritirare i ricorsi: non si può discutere contemporaneamente su un tavolo negoziale e in Aula di Tribunale". "La mia visita era una forma di rispetto verso Taranto - ha spiegato - Non sapevo che avrei dovuto chiedere il permesso a Emiliano. La prossima volta lo farò...".