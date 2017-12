Sanremo: sorpresa Max Gazzè, al festival con brano sinfonico

ROMA, 8 DIC - Originale, spiazzante, eclettico. Max Gazzè - a quanto apprende l'ANSA - potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston con un pezzo totalmente fuori dagli schemi: un brano di respiro lirico-sinfonico, che metterebbe in luce anche le sue doti di compositore e musicista e aggiungerebbe al suo repertorio musicale un'altra sorprendente chicca. Il re della programmazione radiofonica, uscito da Sanremo sempre come vincitore delle playlist, tornerebbe così in gara al Festival, a distanza di 4 anni dalla sua ultima partecipazione con 'Sotto Casa', al vertice di tutte le classifiche. Il brano potrebbe essere una parte, rimasta ancora inedita, della sua 'Alchemaya', opera sperimenale e d'avanguardia, portata in scena con la Bohemian Symphony Orchestra di Praga.